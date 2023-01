Abogado de Luis Fernando Andrade dice que no hay condiciones para un juicio justo

Señaló que Rafael Merchán, hallado muerto en su casa, no era el testigo que los iba “a sacar del infierno en que nos ha puesto la Fiscalía” por caso Odebrecht.

“Nosotros no queremos hacer ningún tipo de especulación sobre las circunstancias y las causas de la muerte (...) Por supuesto lamentamos mucho la muerte del doctor Merchán y tenemos que decir que todos los días esto se hace más difícil para nosotros”, dijo Jesús Alberto Yepes sobre lo sucedido al exsecretario de Transparencia el pasado 27 de diciembre.

Merchán había sido solicitado como testigo en el juicio contra el exdirector de la ANI, por las irregularidades en la obra de la Ruta del Sol.

“Lo que se pretendía con su declaración era probar un tópico, una línea de la defensa dirigida a demostrar que el doctor Luis Fernando Andrade nunca tuvo intereses de favorecer de manera directa a la empresa Odebrecht”, afirmó sobre el testimonio que daría el exfuncionario muerto.

Según Yepes, su cliente le comunicó en su momento a Merchán de las maniobras de la multinacional para cartelizarse en otras licitaciones de infraestructura y que ese antecedente agrietó las relaciones entre la ANI y la empresa brasilera.

Pero recalcó que el exsecretario de Transparencia no era “nuestro gran testigo. No es el testigo que nos va a sacar del infierno en que nos ha puesto la Fiscalía”.

Sobre Andrade, procesado por nueve delitos y quien salió del país hace dos semanas hacia Estados Unidos, sostuvo que no es “un procesado o un acusado, sino un rehén de una causa”, por los señalamientos que, según él, le han hecho como “conspirador contra el señor fiscal general de la Nación”.

Luis Fernando Andrade salió del país Agregó que aunque el exdirector de la ANI quiere estar presente en las audiencias, se ha “erosionado toda posibilidad de un juicio justo”.

Todavía se esperan los resultados oficiales de Medicina Legal sobre la muerte de Rafael Merchán.

Hallan muerto a Rafael Merchán, testigo clave en el caso Odebrecht