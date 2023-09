Abogado de Marelbys Meza dice que "falta por establecer quién dio la orden" del polígrafo

Iván Cancino es el abogado que asumió la defensa de Marelbys Meza , extrabajadora de Laura Sarabia que fue sometida a una prueba de polígrafo en medio de una investigación por la pérdida de un dinero. Para Cancino, es un hecho reprochable haber llevado a la exniñera a estas instancias.



“Es someter a una empleada, que no es nada del Estado, entrarla a un edificio público con Policía cercana a la presidencia de la República a someter la preguntas sobre si es honrada o no es honrada, ya a sabiendas de que había una investigación penal por un delito de hurto. Entonces, hacerle esas preguntas a una persona que ha sido honorable y trabajadora que ahí se trata de disfrazar que dio un consentimiento válido, pero cuán válido puede ser un consentimiento dado cuando la recoge un carro oficial, la meten al sótano en un edificio público y lo hace la Policía Nacional y ella depende para su subsistencia de ese puesto, así que absolutamente, humillante, denigrante y por supuesto con responsabilidades penales y disciplinarias que aún faltan por establecer”, indicó en Noticias Caracol Ahora.

Cancino condenó que a Marelbys Meza “la están acusando de hurto”. Con la prueba de polígrafo “trataron de obviar y de disfrazar lo que en realidad era una entrevista o un interrogatorio, y no le advierten en su derecho a guardar silencio ni su derecho a hablar con un abogado, entonces es absolutamente irregular y vulneratorio de los mínimos derechos y garantías de cualquier ser humano”.

¿En qué cambia que el polígrafo fuera realizado por una empresa privada y no en la Casa de Nariño?

Iván Cancino: “Esa esa pregunta es muy importante porque ya ha sido público y por eso lo puedo comentar que a ella le habían hecho un polígrafo previo, además ese polígrafo previo nos va a permitir dos diferencias. Ese polígrafo previo al parecer le salió mal, pero la plata por la que le habían preguntado apareció, y apareció no debajo de un tapete, no, apareció claramente que había pasado con ese dinero, quién lo había cogido y no fue Marelbys Meza, no tenía nada qué ver.

Entonces la primera conclusión es que perder o pasar el polígrafo no es indicio o responsabilidad de nada, y lo segundo, que la invite también lo censuró totalmente, porque si usted no confía en una persona presente las denuncias y sáquelas de su trabajo, pero no la someta a humillaciones como ese polígrafo, pero lo hace una empresa privada, aquí lo hace a petición de una alta funcionaria de Gobierno -no el polígrafo- sino presenta la denuncia. Falta por establecer quién dio la orden del polígrafo".

Otro de los hechos que rechaza es que en ese proceso le hubieran quitado el celular a Marelbys Meza. En ese momento, “ella está absolutamente sin comunicación, su familia preocupada. Pide el teléfono para hacer una llamada y ella cuenta que cuando está terminando la llamada se lo rapan, ella no tiene mal pensamiento y dice ‘bueno, lo van a volver a guardar o lo van a volver a dejar lejos de mi disposición’, se lo llevan un largo rato, la tienen ahí haciéndole vuelticas y vuelticas para poder sacarle información de manera abusiva e ilegal, y esa es otra línea de investigación que nosotros le vamos a pedir a la Fiscalía que la profundice y que dé resultados rápido y lo mismo a la Procuraduría, porque ahí también se vulneraron derechos y posiblemente se cometieron delitos y faltas disciplinarias”, precisó el defensor.

El abogado Iván Cancino dice que por ahora buscan “recuperar su buen nombre y su dignidad porque la acusaron públicamente de un delito que no cometió”. También precisó que esta situación contra Marelbys Meza “tiene unas consecuencias económicas y habrá una petición de reparación más adelante, pero por ahora no hay una cifra”.