Abogado de Nicolás Petro: “La información que entregó, al parecer, no satisfizo a la Fiscalía”

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, deberá responder ante un juez por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el exdiputado del Atlántico decidió no colaborar en el caso de presunto ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial de su padre, rompiendo así la negociación establecida el primero de agosto de 2023.



En su momento, Nicolás Petro dio a conocer públicamente su decisión de colaborar con la justicia y con el cual reafirmaba esa intención con el ente acusador.

“Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido empezar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia”, expresó el hijo del presidente en agosto.

Sin embargo, la defensa de Nicolás Petro, el abogado Stewin Arteaga, señaló que el acuerdo terminó únicamente por decisión de la Fiscalía, al no satisfacerse con la información que su cliente alcanzó a entregar.

Que el hijo mayor del presidente de la República fuera llamado a juicio, sostuvo el abogado, no fue una sorpresa, ya que era algo anunciado y estaban a la espera de que finalmente sucediera.

Publicidad

Según Arteaga, Nicolás Petro Burgos nunca se negó a colaborar ni admitió públicamente que no tenía intenciones de hacerlo, por lo que su reacción a través de X , en la cual expresaba su posición frente al caso, no puede tomarse como una declaración. “Esa es su opinión como persona, pero no está relacionado con la defensa”, afirmó.

En cuanto a la información que Nicolás Petro alcanzó a entregar a la Fiscalía General de la Nación, el abogado sentenció que están preparados para que esta sea utilizada en su contra dentro del juicio. En ella menciona algunos nombres de personas que estarían involucradas con el enriquecimiento ilícito y habría admitido que recibió dinero de dudosa procedencia.

No obstante, el abogado penalista Marlon Díaz destacó que el material entregado por el exdiputado al ente investigador no podrá ser utilizado en su contra gracias al derecho constitucional a guardar silencio y no autoincriminarse. En este sentido, “la Fiscalía debe llevar pruebas independientes” que no estén derivadas de la información consignada por Petro Burgos.

Publicidad

En cuanto a la posibilidad de que la Fiscalía General de la Nación solicite ante un juez que Nicolás Petro sea puesto bajo medida de aseguramiento privativa de la libertad, el penalista señaló que es algo inviable, puesto que se debe determinar que es de urgencia o necesidad de que el acusado esté en la cárcel, lo cual no es el caso.