Abogado Iván Cancino dice que no sabía que se encontraría con Mattos: "Ahí no hay ningún delito"

Iván Cancino, abogado de Carlos Mattos, en entrevista con Blu Radio , se refirió a la investigación de Noticias Caracol en la que se ve a su cliente moverse por Bogotá, aunque desde noviembre por orden de un juez fue recluido en la cárcel La Picota.

En contexto: Carlos Mattos se evade de la cárcel: así se mueve libremente un preso por Bogotá

Las grabaciones y seguimientos de la unidad investigativa de este noticiero permitieron evidenciar que Cancino se reunió con Mattos en un edificio en el norte de la capital. Según el abogado, fue un encuentro casual, porque no sabía que ahí estaría su cliente.

De acuerdo con Cancino, él acudió a esas oficinas por otro asunto, pero Mattos llegó de manera imprevista. Sin embargo, la reunión duró cerca de tres horas.

“Lo que ocurrió adentro de la oficina no fue solo una charla de su caso, de pronto yo no me he hecho entender, ahí también hice valoraciones de lo que estaba sucediendo y de posibles consecuencias”, aseguró.

Según el abogado, Mattos salió de La Picota por un tema médico.

“Sé que él llama de un celular, pero las llamadas las pueden hacer, obviamente que pueden hacer una llamada con el abogado y a mí me informa porque no son llamadas ni periódicas, porque yo lo visito bastante. Y lo segundo es que él no pidió un permiso para ir a una oficina, esto tambien quiero dejar muy claro, él lo que explica es que viene del médico y tiene que recoger unos exámenes que tiene pendientes”, señaló.

Cancino reconoció que ha acompañado a Mattos a sus citas.

“Varias veces, que lo puede certificar tanto el Inpec como creo la Fundación Santa Fe, lo acompañé a las citas médicas, lo acompañé a las citas médicas para actualizarlo de algún tema jurídico, me demoraba poco con él y él seguía en su cita médica”, manifestó.

Estas citas son porque “los médicos tienen que hacerle un control postoperatorio de lo que le hicieron, a eso fui, lo acompañé y ahí están establecidas las citas”, subrayó.

“Entonces Carlos decía tengo que ir a hacer un control postoperatorio, el urólogo y no sé con quién otro en la Fundación Santa Fe, en el consultorio tal del edificio tal allá llegaba yo, esas eran concertadas por supuesto”, dijo sobre más encuentros con Mattos.

“Lo que pasó en ese video, que no lo he visto, que explique el Inpec por qué dio el permiso, que se revise ese día si fue el médico o no fue al médico”, anotó.

Para Cancino “ahí no hay ningún delito, ahí hay que mirar las investigaciones internas y disciplinarias”.

La investigación de Noticias Caracol tuvo efectos inmediatos en la Casa de Nariño. El presidente Iván Duque removió a los directores del Inpec y la cárcel La Picota, al tiempo que ordenó el traslado de Mattos a un pabellón de máxima seguridad en una cárcel, al parecer, fuera de Bogotá.

Asimismo, la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación penal del caso.

