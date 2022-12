Abogado Pacheco calificó de bastardos a magistrados que fallaron contra tutela

Los magistrados de la Corte Constitucional Mauricio González y Gabriel Mendoza le dieron a la Comisión de Acusación de la Cámara nuevas luces sobre el llamado escándalo del caso Fidupetrol. Noticias Caracol conoció en exclusiva las reveladoras declaraciones de los togados.

González tomó precauciones para evitar que el abogado Víctor Pacheco se retractara de sus afirmaciones contra el entonces presidente de la Corte, Jorge Pretelt, quien le habría exigido 500 millones a cambio de un fallo de tutela que beneficiaría a la firma Fidupetrol.

El 12 de marzo, cuando compareció ante la Comisión de Acusación de la Cámara para ratificarse en sus denuncias, González le entregó al presidente de la Comisión, Julian Bedoya, copias impresas de los mensajes que Pacheco le envío a través del chat en los que narraba las maniobras que rodearon el presunto intento de soborno.

La declaración del magistrado González coincide con la entregada, en la misma Comisión, por el también Gabriel Mendoza.

Además, agregó el magistrado Mendoza, Víctor Pacheco estaba seguro de que el dinero había llegado a la Corte y se indignó cuando el fallo de tutela fue adverso a Fidupetrol.

"Me comentó que él tenía la impresión de que se estaba frente a algo que me llamó mucho la atención, porque yo no había escuchado mucho esa palabra, de algo que llamó bastardía, que era algo como que un amigo traicionaba a otro amigo (...)”, aparte de las declaraciones de Gabriel Mendoza.

Este escándalo tiene sumida en la más profunda crisis a la Corte Constitucional. El coletazo también llegó a la Corte Suprema de Justicia donde esta semana renunciaron dos magistrados por el daño que el caso Pretel le ha causado a la rama judicial.