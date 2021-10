Abren investigación contra jefe de inteligencia del Ejército por denuncia de presunto abuso sexual

La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General abrió investigación contra el jefe de inteligencia del Ejército, general Mario González Lamprea, por una denuncia de presunto abuso sexual interpuesta por la teniente retirada Jeimmy Muñoz en 2017.

Otras noticias: Impactante relato de conductor que se salvó de arroyo en Barranquilla

Según dijo la denunciante en una entrevista radial, Mario González Lamprea, cuando aún era coronel, fue víctima de actos abusivos y violentos por parte del oficial.

“Le dije que tenía cuatro tatuajes y me preguntó dónde los tenía. Luego me mostró dos que él tenía, se puso de pie y cerró la puerta. Me dijo que le mostrara el tatuaje, me puso de pie e intentó mirar debajo del vestido (...) me bajó la cremallera de la espalda y empezó a besarme a la fuerza”, relató Muñoz en la W Radio .

Aunque la teniente (r) puso la denuncia ante la Fiscalía, el caso no parece haber avanzado. Por ello, tras su relato, este miércoles 13 de octubre la Procuraduría ordenó la apertura de una investigación a fin de verificar la ocurrencia de la conducta.

Le puede interesar: A soldado le falló el paracaídas tras saltar de helicóptero en Tolemaida y sobrevivió

En ella solicita a la oficina disciplinaria del Ejército Nacional y a la Fiscalía un informe detallado del estado del proceso seguido en contra del hoy general Mario González Lamprea, jefe de inteligencia del Ejército, quien podrá solicitar ser escuchado en versión libre por el Ministerio Público.