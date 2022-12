Abstención le costó más de $25 mil millones a Colombia: Registraduría

El registrador, en rueda de prensa, manifestó que a más tardar este martes se habrán terminado los escrutinios "en todo el país y en todas las circunscripciones zonales".

"Reitero y afirmo, no se van a perder los votos porque no se perdieron, están en cada una de las actas, en la web (...) Aquí no se pierden los votos, estos se ganan o se pierden pero en la contienda electoral", argumentó, al hablar sobre la transparencia de los comicios.

Esto, recalcó, "supone que pueden hacerle el seguimiento a todas y cada de las comisiones escrutadoras".

No obstante, señaló que "el trabajo de las elecciones no ha terminado" hasta que se realice el escrutinio total de votos.

Con el 98,40% de los votos informados, el partido más votado fue el de la Unidad Nacional (Partido de la U), de Juan Manuel Santos, que aseguró 21 de los 102 senadores, con lo que se convierte en la mayor fuerza política del país, pero con el apoyo de sus aliados del Partido Liberal y Cambio Radical.

Con los senadores del Partido de la U, los 17 del Partido Liberal y los nueve de Cambio Radical, que lidera Germán Vargas Lleras, candidato de Santos a la Vicepresidencia, la coalición de Gobierno llega a 47 miembros en la Cámara Alta.

El movimiento Centro Democrático, creado el año pasado por el expresidente Álvaro Uribe, que se perfilaba como el que más votación tendría, no lo consiguió y, según los escrutinios, se quedó con 20 senadores en su debut.

En la Cámara de Representantes, compuesta por 166 miembros, la coalición de Gobierno obtuvo 91 escaños (39 del Partido Liberal, 36 del Partido de la U y 16 de Cambio Radical).

La oposición en este caso estará liderada por los conservadores que obtuvieron 27 escaños y por el Centro Democrático (12).

La abstención, que se mantiene entre un 55% y un 60%, sigue siendo alta, y los analistas la explican porque hay apatía de los votantes hacia la clase política y sus dirigentes en los que no se ven representados.