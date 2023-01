Absuelto Carlos Albornoz, investigado por presuntas irregularidades en entrega de narcobienes

El exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) fue redimido por el Juzgado 33 Penal del Circuito de Bogotá.

Tras varios años de proceso, el juzgado consideró que la Fiscalía no logró probar la responsabilidad del exfuncionario en los cargos que se le imputaban: interés indebido en la celebración de contratos, fraude procesal y peculado por apropiación.

“Primero, la Fiscalía no probó, en el curso del juicio oral, el denominado valor del inmueble Granja La 32 y, aunque demostró los errores en que incurrió Felipe Castillo Triana en el avalúo comercial con base en el cual se estableció el precio base de venta, no encontré que los errores fueran producto de una ideación criminal en la que el señor Albornoz Guerrero haya participado", explicó la jueza del caso.

“Segundo, el acusado no prestó los aportes por los cuales fue acusado por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros porque no autorizó la venta del inmueble ni su precio base de venta (...) y no suscribió la escritura pública de venta”, añadió.

Aunque albornoz se encuentra libre por vencimiento de términos, enfrenta otros procesos.

Más sobre esta noticia:

Por vencimiento de términos quedó libre Carlos Albornoz, exdirector de la DNE