Absuelven a teniente del Ejército por caso Luis Carlos Galán

El alto Tribunal consideró que no había pruebas ni testimonios suficientes que comprobaran su relación con el crimen, desestimando así los cargos en su contra, a pesar de que la Contraloría, la Fiscalía y representantes legales de las víctimas habían pedido la condena de Flórez.

El presidente de la Corte, Fernando Castro, argumento que no hay credibilidad en un testigo que no da la cara, se contradice y retracta en su testimonio: "un nebuloso testigo de oídas con reserva de identidad que se retracta cuando le toca dar la cara (...) que no relacionaban al uniformado con el crimen."



Rodrigo Martínez, abogado de la familia Galán indicó que interpondrán un recurso de casación ante la Corte Suprema por considerar que el fallo contradice la jurisprudencia sobre la responsalidad de las personas vinculadas a organizaciones criminales.

En 2011, Flórez también fue absuelto por el Tribunal de Cundinamarca, en segunda instancia, de vincularlo con el narcotraficante José Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar. Además, el militar fue acusado de entregar credenciales militares a sicarios que llegaron a Bogotá en agosto de 1989, para cometer el crimen contra Galán.