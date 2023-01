Absurdo: Fiscalía no podrá realizar capturas en 9 departamentos por hacinamiento en las URI

Así se lo hizo saber el fiscal general, Néstor Humberto Martinez, al Inpec. La aglomeración ha provocado amotinamientos en centros de reclusión.

Noticias Caracol hizo un recorrido por las Unidades de Reacción Inmediata en Bogotá y pudo comprobar que no les cabe un detenido más. En una celda mediana, hecha para 4 o 5 personas, están metiendo a 15 personas.

Fue a través de una carta que la Fiscalía General le informó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario sobre las consecuencias provocadas por esta situación.

“"En este momento será imposible que la Fiscalía pueda llevar a cabo capturas en los departamentos de Cauca, Guajira, Huila, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Meta, Atlántico, y Magdalena”, señala la misiva.

Y los centros de reclusión de menores infractores no están exentos de esta problemática: fallas en la seguridad y el hacinamiento han provocado amotinamientos protagonizados por jóvenes.

Según el ente investigador, en total 1.023 personas se encuentran privadas de la libertad en las salas de paso de la Fiscalía a nivel nacional y estas solo tienen capacidad para alojar a 663 personas.

Expertos señalan que, al no realizar capturas, los efectos se reflejarían en las calles y los ciudadanos serían los más afectados.