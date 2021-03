Abuela de 92 años fue vacunada dos veces contra el COVID-19 en cuestión de minutos

En Neiva , al parecer por un error humano, a una abuela de 92 años identificada como Rosalba García le aplicaron doble dosis de la vacuna contra el COVID-19 en la ESE municipal.

“Me la puso y cuando, entonces a ella le estaban tomando unos datos, en eses llegó con la otra y me la puso. Le dije: a mí ya me vacunaron y no me puso cuidado”, contó doña Rosalba.

“¿Cómo es posible que una misma enfermera, al mismo minuto, le va a aplicar dos vacunas? ¡Por Dios!”, exclamó Doris Quintero, familiar de doña Rosalba.

Fue un momento de angustia, dice que se asustó, temía lo peor, pues personal de vacunación trató de persuadirla.

“Me asusté porque la jefe se arrimó y me dijo: 'no vaya a decir que le pusimos dos' . Así me dijo”, contó la mujer.

Sinovac fue la vacuna que se le aplicó en doble dosis a esta adulta mayor.

La ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, centro asistencial donde ocurrió esta situación, ha manifestado mediante un comunicado que se trató de un error humano.

La investigación realizada hasta ahora ha permitido establecer que el hecho corresponde un error humano cometido por una profesional del equipo de vacunación” Carlos Andrés Montalvo, epidemiólogo de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva.

Los médicos señalan que el hecho no ha generado ninguna reacción negativa.

“Tenemos el parte de tranquilidad, no hizo ningún tipo de reacción; se encuentra en muy buenas condiciones de salud y estamos muy atentos a la evolución de sus condiciones de salud”, aseguró José Antonio Muñoz, el gerente de la ESE.

La funcionaria que cometió el error de vacunar dos veces a la abuela fue apartada temporalmente de sus funciones.