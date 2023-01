Abuela de Hans Tafur dice que un “tipo sospechoso” rondaba la zona cuando el niño desapareció

Blanca Lucía Aguirre contó cómo fueron sus últimos momentos con el menor de 7 años, al que abusaron y asesinaron en Samaná.

“A las 7:00 p.m. me dijo que tenía hambre. Yo le dije: ‘vamos para que coma’ y me dijo ‘no mami, yo quiero unas papitas, ahora voy a comer, vaya me hace la comida y yo ya voy’. Se devolvió para el parque. Vine y preparé la comida; cuando me devolví a buscar el niño, ya no estaba”, relató la mujer.

José Bernardo Rivera, un maestro de construcción, fue quien descubrió el cuerpo del menor.

“Yo bajé y miré, cuando vi la manito ahí estirada me asusté mucho. Lo reparé bien y me fui a dar aviso. Subiendo me encontré a la mamá y le dije”, narró Rivera.

A la abuela de Hans Eslaider Tafur, un hombre desconocido que rondaba el parque le genera sospechas.

“Un conocido no pudo haber sido, a él tuvieron que haberle estado haciendo seguimiento porque por ahí había un tipo muy sospechoso, me hacía como seguimiento a mí, llegaba, miraba, a ver en qué momento yo le daba el ‘patazo’ para él mostrarle algo encantador (al niño)”, sostuvo Blanca Aguirre.

Y añadió: “Al niño lo cogieron, lo tuvieron que haber conquistado con algo porque el niño no era de los niños que se iba con cualquiera ni se dejaba comprar con un dulce o con plata. A él lo tuvieron que haber convencido con un trofeo, tal vez le dijeron ‘vamos que yo tengo un trofeo de esos que usted quiere’; sería la única forma que lo hubieran sacado del parque”.

En la zona, especialmente en el corregimiento de San Diego donde ocurrió el crimen, tanto Ejército como Policía mantienen un fuerte dispositivo.

Entretanto, la investigación avanza y la linterna que encontraron junto a Hans Tafur es pieza clave. Además, se adelantan interrogatorios a testigos y familiares.

Según autoridades, pronto se conocerán los resultados de estas pesquisas.

En contexto:

Ofrecen $40 millones de recompensa por el asesino del pequeño Hans Eslaider No fue muerte accidental: al niño Hans Tafur lo violaron y asesinaron