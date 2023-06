Abuelos de niños que aparecieron en selva del Guaviare celebran: "No hay como suspirar de alegría"

En un hotel ubicado en el centro de Villavicencio, los abuelos de los niños perdidos en la selva del Guaviare , Narciso Mucutuy y Fátima Valencia, se pronunciaron sobre la aparición de sus nietos, los pequeños que estaban desaparecidos hace más de 40 días tras el accidente de una avioneta en la que iban junto con su mamá y dos personas más, quienes perdieron la vida.

Desde el primer momento en que los menores de edad fueron reportados como desaparecidos, los abuelos y un tío de los niños se desplazaron a la capital del Meta para desde allí estar al tanto de las noticias sobre Lesly Mucutuy, de 13 años; Soleiny Mucutuy, de 9; Tien Noriel Ranoque Mucutuy, de 4, y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de un año.

“Me siento muy contento, muy alegre. No hay más que decir. Agradezco al señor presidente de la República por el apoyo que nos hizo y a los pueblos indígenas de diferentes etnias que nos colaboraron en la búsqueda de nuestros hijos. No tengo cómo agradecerles, porque la palabra agradecer no me cabe. Estoy muy contento yo, como abuelo de mis cuatro nietos. Agradezco a la empresa que entregó el cuerpo de mi hija”, dijo Narciso Mucutuy.

Asimismo, el abuelo de los niños perdidos en la selva del Guaviare precisó que desea que los menores sean entregados en Villavicencio, Meta.

“En primer lugar, como abuelo, quiero que me los entreguen aquí en Villavicencio y luego que los trasladen a la ciudad de Bogotá", afirmó.

Don Narciso destacó además que junto a su familia se enteraron del hallazgo de los pequeños en horas de la noche, con exactitud, a las 7 p. m. de este viernes, 9 de junio de 2023.

La familia de los niños no cabía de la felicidad tras la milagrosa noticia.

“No hay como suspirar de la alegría de haber encontrado a los 40 días a nuestros nietos perdidos en las selvas del Yarí. Estoy muy contento y agradecido con los esfuerzos que hicieron, tanto el Ejército como los pueblos indígenas”, agregó el abuelo de los menores.

Por otro lado, Fátima Valencia, abuela de los menores de edad, se mostró agradecida por todo el apoyo brindado en la búsqueda de los niños: “Doy gracias a todas aquellas personas, a todos mis familiares, todos los que me apoyaron, a los de Bienestar, a quienes venían a visitarme, yo les agradezco mucho”.

La abuela de los menores también destacó las palabras que le envió por megáfono a la niña mayor durante la desaparición para que se quedara quieta y pudieran encontrarla junto con sus hermanito: "Para, quieta, hija Leli”.

Además, describió a Lesly Mucutuy, de 13 años, como una niña “guerrera como su mamá. Yo le agradezco mucho que ella apoyó a sus tres hermanitos”.