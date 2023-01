Abuelita de María Camila Plazas Luna, niña asesinada en Pitalito, está en una UCI

Este lunes en Pitalito, Huila, se llevarán a cabo las honras fúnebres de la pequeña María Camila Plazas Luna , la niña asesinada por un hombre que intentó abusarla. El señalado criminal fue enviado a la cárcel de donde solo días antes había salido tras cumplir una pena de 16 meses por el delito de acto sexual violento.

Hasta la casa en donde vivió la pequeña María Camila Plazas Luna llegaron varios habitantes de Pitalito para rendirle un homenaje a la niña. Allí prendieron decenas de velas en su memoria, hicieron oraciones y pidieron a las autoridades justicia ante el aberrante crimen.

“No se quede impune, que no lo vuelvan a dejar salir nunca más. Yo sé que la mano de Dios es la única que hace justicia, pero que no vuelva a salir para que no siga cometiendo todos esos errores”, exclamó Esperanza Luna, madre de la niña asesinada.

En el hecho, el hombre mató a la mascota de María Camila Plazas Luna e hirió gravemente a la abuelita de la menor, quien intentó defender a su nieta.

“En nombre de toda mi familia, lo que pedimos es que se haga justicia y que a él no lo suelten, que él acabó con una vida inocente, con un ángel y que agredió a mi madre, que en este momento está en la UCI”, señaló Marleny Luna, tía de María Camila Plazas Luna.

Vecinos y amigos de la familia llegaron con globos y banderas blancas en honor a la pequeña que por años recorrió las calles del barrio La Virginia.



“Es muy doloroso lo que estamos viviendo. Justicia sería lo más primordial, la justicia de Dios, porque de ninguna forma se puede recuperar la niña. Nosotros los padres nunca quisiéramos que nos arrebataran un hijo de esta forma”, manifestó Mireya Samboní, habitante del barrio La Virginia.

A las 11 de la mañana de este lunes, 30 de enero, se cumplirán las honras fúnebres de la pequeña María Camila Plazas Luna.