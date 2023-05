Abuelo de niños perdidos en Caquetá confía en que estén vivos: “Ya están acostumbrados a la selva”

Fidencio Valencia, abuelo de los cuatro niños desaparecidos en la selva del Caquetá tras el accidente de la avioneta en la que murió su mamá, el piloto y otra persona, se muestra tranquilo y esperanzado en hallar con vida a los menores de edad.

“Queremos ver o encontrar a los niños, yo sé que ya llevan mucho tiempo, en selva es jodido, de pronto con el apoyo que nos brinda toda la gente, la energía indígena, oraciones podemos encontrar a los niños”, expresó.

El abuelo manifestó que las tres niñas y el niño pueden estar con vida porque “ellos ya están acostumbrados a estar en la selva”.

Sin embargo, consideró que no ha sido fácil localizarlos por “el impacto del accidente que sucedió y ellos quedan como con ese temor y ellos se esconden, tienen desconfianza al ver el impacto que pasó con la mamá y ellos pues no saben, ellos no se dan cuenta de que los están buscando o de pronto alguien los puede joder”.

“Ellos son niños, pero esperamos que ellos tengan vida y puedan resistir a punta de agua, porque usted sabe que el agua es vida”, insistió don Fidencio.

Ahora tiene una angustia adicional, y es que trasladen a Villavicencio el cuerpo de Magdalena Mukutuy, madre de los cuatro niños desaparecidos en Caquetá y cuyo cuerpo fue hallado el pasado martes 16 de mayo, así como el del piloto Hernando Murcia y otro adulto.



“La preocupación es por qué no nos traen el cadáver de Magdalena, ya lleva mucho tiempo, se dice que ya lo encontraron, pero nosotros no la hemos visto”, declaró don Fidencio.

Lo que dijo Gustavo Petro de los niños en Caquetá

El presidente había informado el miércoles en Twitter que los menores de edad habían sido hallados con vida, pero luego eliminó el mensaje y se disculpó porque aún no se ha confirmado dicha noticia.

Para don Fidencio, la reacción de Petro pudo darse “de pronto (por) la emoción, puede decir las cosas que no son, pero bueno, hay que aceptarlo, eso también uno lo voltea en buena palabra de que todos tenemos la esperanza, tenemos la esperanza de que tengan vida, vida es lo que queremos y yo sé que todo el país estamos esperando y por la emoción se puede decir muchas cosas, y que sus palabras sean una realidad de encontrarlos vivos”.

También confía en que el audio grabado por la abuela de los niños perdidos en Caquetá y que es perifoneado por la selva, les ayude a los pequeños a tranquilizarse para que los encuentren rápidamente.

“Queremos vida, queremos encontrar a los niños, queremos verlos, queremos abrazarlos, tenerlos siempre”, insistió.

Entretanto, en Villavicencio se conoció un comunicado de la organización indígena en el que rechazó la desinformación registrada en el caso y exigió respeto.