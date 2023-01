¿Abuso de autoridad? Vea lo que joven denuncia que le hicieron unos policías en Atlántico

Afirma que sentado en una silla, en el patio de su casa, fue humillado y amedrentado con un arma de fuego. Además, que le robaron sus pertenencias.

En momentos en que el joven departía con unos amigos, en una casa de Salgar, Puerto Colombia, un grupo de policías llegó al lugar y les pidió una requisa.

Publicidad

Allí, dicen testigos, se desató una discusión entre los civiles y los uniformados.

“Comenzó (un policía) a pullarme con un palo de escoba. Yo me sentí asustado y le dije: ‘ey, a los hombres no se humilla, a los hombres se tiene que matar’. Entonces él me sacó esa arma y me apuntó”, denuncia la supuesta víctima.

El hombre asegura que los agentes le quitaron sus cosas, entre ellas, una máquina de tatuar con la que lleva el sustento a su familia.

La Policía asegura que ya adelanta las investigaciones.