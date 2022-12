¿Abuso policial o nuevo caso de ‘usted no sabe quién soy yo’?

Un motociclista asegura que policías le pidieron soborno y lo agredieron. Institución afirma que este por el contrario puso en riesgo a peatones y quiso huir.

Un giro prohibido realizó Óscar Stevenson Piernagorda cuando, segun dice, la Policía lo agredió.

Cuenta que segundos después de violar la norma, una agente de tránsito lo detuvo y le hizo una sugerencia para evitar la sanción.

"Me dice yo tengo hambre vamos a desayunar los 4, yo le digo ‘no tengo plata’; me dice yo no sé o si no me le llevo la moto. Yo le digo tengo un billete de 50 pero mi novia va ir a cambiarlo", indica Piernagorda.

Asegura que huyó del lugar y dos cuadras más abajo otros policías lo sorprendieron como lo muestra este video. Pero Óscar asegura que lo agredieron físicamente.

"Ahí es cuando los policías comienzan agredirme me esposan. Me cogen de los hombros me esposan me dicen que me van a judicializar".

La Policía presentó su versión.

"En forma riesgosa y temeraria se desplaza en contravía y se bota por un andén poniendo en riesgo a los peatones (…) diciendo que tenía padrinos y conoce medios de comunicación", señaló el coronel Álex Vega, comandante de la Policía de Teusaquillo.

Después de varios minutos, el hombre que dice ser agredido tomó gaseosa y aunque parecía tranquilo se marchó del lugar lanzando unas advertencias.

Mientras la supuesta víctima interpuso una denuncia por agresión, la Policía aseguró que hoy también hará lo mismo por injuria y calumnia.