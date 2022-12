Acalorado debate entre Santos y Zuluaga en La FM

Un acalorado debate sostuvieron hoy los candidatos a la Presidencia de la República Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos , en la emisora La FM.

Uno de los momentos más álgidos fue cuando el actual mandatario, le preguntó en varias oportunidades a Zuluaga si él era la persona del video con el llamado hacker, Andrés Sepúlveda. (Más de esta noticia: hacker Sepúlveda fue recapturado).

"¿Usted era el del video o no?" inquirió Santos, a lo que el candidato uribista respondió: "Yo he reconocido que fue una reunión de trabajo".

Entonces, el candidato-presidente insistió: "entonces si era usted el del video...". Zuluaga le respondió "pero es un video ilegal, hay un montaje que estamos demostrando al país". (“Hay que respetar la justicia”: le dice Santos a Zuluaga y le recuerda chuzadas).

"Cómo es posible que usted escuche lo que se dijo en el video y no haya tomado ninguna acción, eso es delinquir, eso es rayar con la delincuencia", ripostó Santos.

"Yo no acepto que usted venga a actuar como un juez o fiscal, usted es candidato presidente pero no es fiscal", contestó el aspirante por el Centro Democrático.

El segundo tema que calentó el debate fue el del supuesto ingreso de dinero del narcotráfico a la pasada campaña presidencial de Juan Manuel Santos, dinero que supuestamente llego a manos de Germán Chica y J.J. Rendón. El tema fue enrostrado por Zuluaga, a lo que Santos contestó: "que se pudran en la cárcel si se llega a comprobar que recibieron alguna plata".

En suma, fue un debate acalorado en el que sacaron a relucir sus diferencias, en el manejo de la paz, la economía, la salud y el empleo.