Accidente de avión en el que viajaba Chapecoense deja 71 personas muertas

El avión que transportaba a los futbolistas del Chapecoense de Brasil, que tenían que disputar el miércoles la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional, se estrelló la noche del lunes cerca a Medellín, en el noroeste de Colombia, informaron fuentes oficiales.

"Confirmado, la aeronave con matrícula CP2933 * transportaba al equipo @ChapecoenseReal. Al parecer hay sobrevivientes", indicó el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, que sirve a Medellín, en su cuenta en Twitter.

Aunque el saldo inicial del siniestro, confirmó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, era de 76 personas fallecidas y cinco sobrevivientes, después se confirmó que esa cifra cambió porque algunos de las personas que debían viajar no lo hicieron: oficialmente se confirmó que fallecieron 71 personas y sobrevivieron seis.

Sin embargo, hacia las 5:40 de la mañana el coronel Acevedo confirmó el rescate de un sexto tripulante. Se trataría de Hélio Hermito Zampier conocido como Neto. (Lea también: Cinco sobrevivientes, rescatados del lugar del accidente: cuatro son futbolistas ).

La aeronave presentó una emergencia a la altura del Cerro Gordo en cercanías del municipio de La Unión en Antioquia.

El avión de Lamia Corporation SRL provenía de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia e informó de unas fallas eléctricas, según un comunicado de las autoridades aeroportuarias.

Unidades de rescate y autoridades se dirigieron a la zona para atender el hecho. Sin embargo, se advirtió que el acceso solo era posible por tierra debido a las condiciones climáticas del lugar.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, anunció que la red hospitalaria se encuentra activada para atender a los sobrevivientes.

"Es una verdadera tragedia lo que ha ocurrido esta noche. Lamentamos esta gran pérdida de vidas humanas y expresamos toda nuestra solidaridad con los familiares, amigos e hinchas del equipo Chapecoense. Hemos dispuesto de toda la colaboración necesaria técnica y humana para atender este accidente", expresó.

Esta es la lista de convocados del equipo brasileño y su itinerario de viaje:

Al lugar del siniestro solo puede llegarse por vía terrestre por la "baja visibilidad" ocasionada por las condiciones climáticas, que provocaron la cancelación de una misión en helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana.

Según indicaron unidades de rescate, una azafata que sobrevivió a la tragedia asegura que el piloto habría intentado desocupar el tanque de gasolina para evitar que la aeronave no explotara. Hasta ahora no hay una radiografía oficial de lo que ocasionó el accidente.