Accidente de tránsito destruyó viviendas en vía Buenaventura – Buga, Valle del Cauca

Una tractomula se accidentó y destruyó varias viviendas que se encuentran en el corregimiento de Zaragoza, en la vía que comunica los municipios de Buenaventura y Buga en el Valle del Cauca.

El hecho generó pánico entre los habitantes del sector, sin embargo, no se registraron lesionados.

“Salimos a buscar debajo de las llantas de la mula a ver qué había pasado, gracias a Dios no pasó nada, este lugar esta bendecido por Dios, aquí somos muy creyentes”, informó Rocina Perea, habitante del sector.

Según la comunidad, la construcción de la doble calzada en este tramo de la carretera los dejó en riesgo permanente.

“Nosotros como está la carretera no queremos seguir aquí, porque el peligro lo corren los niños”, indicó Carmen Perea, habitante del sector.

“Los carros andan a más velocidad que antes, entonces nosotros queremos que la gente de Invías se apersone de la situación y tome cartas en el asunto”, aseguró Felix Francisco Castillo, habitante del sector.

Esta comunidad está solicitando que sobre la vía se coloquen barandas para proteger sus viviendas, ya que estos accidentes se han presentado en varias ocasiones.