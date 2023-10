Accidentes de motos en Colombia dejan más de 3.000 muertos en 2023: “Los afanes nos están matando”

Cada vez son más alarmantes las cifras por accidentes de motos en Colombia, así como los fallecimientos en estos incidentes. Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, hasta el pasado mes de septiembre se habían registrado en el país 3.821 muertes de motociclistas, 288 más que en 2022.



Las escenas de accidente de motos desafortunadamente se registran a diario: algunos van directo al hospital, pero otros terminan en el cementerio. Por muy crudo que parezca, la vida de cientos de motociclistas hoy se está perdiendo en las vías de Colombia.

Para Miguel Forero, presidente de la Asociación SOS Motocultura, la accidentalidad en ciudades como Bogotá tiene varios factores.

“Uno de los principales factores es el de la malla vial en Bogotá, está totalmente deplorable. El segundo, la falta de pericia o falta de conocimiento de deberes y derechos que tenemos nosotros en las vías y las imprudencias que estamos cometiendo hoy en día; algunos son muy prudentes como otros son muy imprudentes, los afanes nos están matando”, dice Forero.

En Bogotá, entre las vías en las que más mueren motociclistas están la calle 13 y la carrera 30, lugares por donde el transporte pesado pasa constantemente.



“La gente no ha entendido el efecto venturi, es cuando vas pasando por el lado de un vehículo pesado que te va absorbiendo, es un efecto silencioso, y te hace meter a la pacha de las mulas o los tractocamiones”, explica Forero.

Aunque se realizan constantemente planes de prevención por parte de las autoridades, parece en vano el esfuerzo por controlar la pérdida de vidas en las calles de Colombia.

“Que valoren sus vidas, respeten las señales de tránsito, no excedan los límites de velocidad. Igualmente, no zigzagueen entre vehículos y no consuman bebidas embriagantes cuando vana a conducir”, es el llamado del coronel Wilson Barrios, director de la Policía de Tránsito de Bogotá.

Kennedy, Engativá y Bosa son las localidades en las que se registran más siniestros viales con personas fallecidas.

En Medellín, las autoridades están en alerta por la racha de accidentes que están cobrando vidas, mientras que en Cali, aunque las cifras de fallecidos han disminuido respecto al año 2022, las autoridades siguen preocupadas.

En las principales ciudades de Colombia, el panorama de muertos por accidentes de motos está así: