¿Aceptan los secuestrados por las FARC el perdón de la extinta guerrilla?

Entre los miles de colombianos que fueron víctimas del secuestro por las FARC están la excongresista Clara Rojas y el general en retiro de la Policía Luis Mendieta, quienes se refirieron al significado del perdón que pidió la antigua guerrilla.

Mendieta, secuestrado en 1998 en la toma de Mitú, recuerda con dolor lo que tuvo que vivir durante 12 años de cautiverio, tiempo que según él jamás va a recuperar.

“El tiempo no se recupera en ningún momento, los 12 años son un tiempo totalmente perdido, en donde quedan secuelas físicas, psíquicas, no solo para el secuestrado sino también para todo el entorno familiar. Se sufren diversas alteraciones económicas, sociales, de convivencia, de todo, y allí es difícil recuperar ese tiempo”, dijo el general retirado.

Para este alto oficial, el perdón ofrecido por las FARC este lunes a las víctimas de secuestro es un gran paso, sin embargo, no lo es todo.

“La palabra perdón implica muchas cosas. Es que aquí no es perdón y ya, se olvidaron todos los hechos que cometieron. Yo creo que es lo que está pretendiendo aquí. Lo que hay que contribuir es a los principios que quedaron en el proceso de paz, como es el derecho a la verdad, que no han querido hacerlo, no han querido contribuir a ubicar los secuestrados que quedaron desaparecidos, a aceptar los hechos que cometieron”, manifestó.

Sobre un cara a cara con estos exguerrilleros dice que aún falta mucho.

Publicidad

“No se puede en este momento estar en ese cara a cara, como también se ha pretendido especialmente en la JEP y en otras instancias. Aquí lo primero que ellos tienen que hacer es contarles a la justicia y a las autoridades todas esas verdades, segundo, aceptar que se les imponga unas medidas de justicia”, opinó.

Declaración de la FARC es un gran paso: Rojas

De otro lado, Clara Rojas, exfórmula vicepresidencial de Ingríd Betancurt, ve como un gran paso la declaración de las FARC.

“Yo creo que es una petición, un comunicado, una manifestación muy importante que sería absurdo no reconocer en este momento, pues se habían demorado. Uno hubiera deseado que lo hubieran hecho hace mucho, pero hay que reconocer que les ha costado enormemente dar este paso. Enhorabuena que lo hicieron”, aseguró Clara Rojas.

Publicidad

Para ella, su secuestro tuvo un significado especial, pues durante el mismo quedó embarazada y dio a luz a su hijo Emmanuel, de quien las FARC la separaron ocultando su paradero durante varios años.

“Nadie se imagina o llega a imaginar lo que alcanzamos a padecer tanto en mi caso como en el de mi bebé, entonces yo creo que ayuda al entendimiento de lo que pasó, sobre todo en el caso de mi hijo, que él también pueda entender qué pasó durante esos meses y por qué se dieron todas esas situaciones tan difíciles”, añadió Rojas.

Estas víctimas piden mayor esclarecimiento de verdad ante la JEP sobre los hechos que rodearon el secuestro.