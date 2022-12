Aceptan renuncia de director de Aerocivil tras incidente en visita papal y denuncias de clientelismo

El coronel Édgar Francisco Sánchez asumirá como director encargado en reemplazo de Alfredo Bocanegra.

El exdirector tuvo un enfrentamiento con el secretario de Seguridad Aérea, general Juan Carlos Ramírez, luego de pedirle al oficial firmar una autorización para permitir el ingreso de un escolta armado al avión que transportaba al papa Francisco en Colombia.

La solicitud fue rechazada con el argumento de que violaba el reglamento aeronáutico, por lo que Bocanegra, sintiéndose desautorizado, declaró insubsistente al general.

La decisión generó tal molestia en el Gobierno, que le fue pedida la renuncia al director de la Aerocivil.

Pero sobre Bocanegra existían más quejas sobre un presunto clientelismo, pues este habría entregado puestos para pagar favores políticos, pero que se desconocieron en su momento, según el ministro de Transporte, Germán Cardona.

“Si yo hi hubiera conocido esas denuncias del general Ramírez antes, si él me hubiera llamado a mí y me hubiera comentado, seguramente hubiéramos empezado a investigar”, precisó el ministro.

