Acercamientos del Clan del Golfo con el Gobierno empezaron hace dos años

A través de una abogada y con aval de la Casa de Nariño, la banda sostuvo varias reuniones en 2016 con el fiscal encargado Jorge Perdomo.

En 2015, el Clan del Golfo comenzó infructuosamente los acercamientos para un sometimiento a la justicia a través de alias 'don Mario' y de Alexander Montoya Úsuga, alias 'el Flaco', primo de alias 'Otoniel', jefe de la banda.

Ese intento fue con el fiscal Eduardo Montealegre, quien planteó la necesidad de un proyecto para el sometimiento de bandas criminales.

En 2016 hubo cinco reuniones de la abogada del clan, Consuelo Parra, y el fiscal Perdomo. La jurista también tuvo contactos con el senador Iván Cepeda y con Piedad Córdoba.

"Yo tuve oportunidad de participar a partir de que se me acercaran algunos abogados, abogadas y mensajeros de parte de este clan. Los escuché personalmente, me hicieron entrega primero de una carta. Yo le hice entrega de esa carta al presidente de la República”, dice Piedad Córdoba.

El Clan del Golfo además le planteó en Cuba a las FARC incluir en sus acuerdos a las bandas criminales, lo que fue rechazado.

“Realmente no hubo ninguna posibilidad de lograr ese canal, porque de todas maneras en eso había que tener autorización del presidente de la República”, agrega la exsenadora.

Tras los acuerdos de paz, Cepeda, Córdoba y el exministro Álvaro Leyva Durán sirvieron de mediadores entre la Casa de Nariño y el Clan del Golfo; a finales de marzo pasado, el vicepresidente Óscar Naranjo, tomó las riendas de ese acercamiento.

Mientras se discuten las condiciones del sometimiento del Clan del Golfo, se conoció que alias 'don Mario' serviría como gestor de paz durante este proceso.

