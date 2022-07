Activista de la comunidad LGBTIQ+ terminó hospitalizado tras ser brutalmente agredido en Quibdó

En el hospital San Francisco de Asís de Quibdó se recupera un activista de la comunidad LGBTIQ+ que fue brutalmente agredido. Con heridas en su cabeza, cara, tórax y párpados quedó Erlin Mena Córdoba después de que dos sujetos lo atacaron en la puerta de su vivienda.

“Dos personas que aprovecharon el hecho que yo estuviera solo, me imagino que analizaron todo, y pudieron entrar a mi casa, me robaron el celular, otras cosas, joyas, dinero en efectivo y de ahí me trajeron al hospital”, declaró Erlin Mena.

Según el comandante de la Policía del Chocó, el coronel Clauder Cardona, la agresión al activista estaría relacionada con un tema pasional.

“Lo que nos indica la investigación y la hipótesis es que ya hay una persona vinculada al proceso, que hace parte de la investigación y que al es el compañero sentimental de esta persona de la comunidad LGTBI que se encuentra lesionado”, indicó el coronel Cardona.

Sin embargo, Erlin Mena contradice esa versión, ya que asegura que no conocía a sus victimarios y que teme por su vida.

“He hecho muchas denuncias públicas sobre qué pasa en Chocó y en Quibdó que con la comunidad de nosotros las respuestas no son precisas y claras y contundentes”, agregó Erlin.

La vicepresidenta electa, Francia Márquez, a través de su cuenta de Twitter, rechazó este acto violento y solicitó a la Fiscalía investigar lo ocurrido.

