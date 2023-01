Acto de unión: con un pañuelo blanco, Policía convenció a manifestantes de desbloquear una vía

Con el paso de los días, las protestas que se llevan a cabo en varias ciudades de Colombia en el marco del paro nacional han dejado gestos entre los manifestantes y la Policía que son dignos de resaltar.

En el municipio de Facatativá, un uniformado se acercó a los ciudadanos y les propuso que marcharan de manera pacífica y enseñando pañuelos blancos, una señal de paz.

“Ya no más, no nos peguemos más. Hagamos algo, demos un ejemplo al país de lo que hace Cartagenita, Facatativá. A mí me parece bueno sacar los pañuelos blancos, yo saco mi pañuelo blanco”, indicó el policía, que logró quitar un bloqueo y que la protesta se llevara a cabo de manera pacífica.

En Sabana de Torres, Santander , una vía se convirtió en una improvisada cancha de fútbol, sobre la que jugaron manifestantes y miembros de la Policía.

“Podemos observar actividades en las que la Policía garantiza el derecho a la libre expresión de todos los colombianos”, manifestó el general Carlos Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.