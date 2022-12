Actriz Helena Prada vive un drama real, fue estafada en el mercado de libranzas

A la actriz Aura Helena Prada le tocó, en la vida real, protagonizar un duro drama: la estafa en el mercado de las libranzas.

“Plus Values me vendió a mí 11 libranzas, cada una por 10.159.000 pesos. Yo llamé a siete de los deudores y todos me han dicho que ese no es el valor por el que hicieron las libranzas”, aseguró la artista.

La trama de la historia plantea una falsificación de las libranzas que servían de garantía a su inversión.

“Parece que están adulteradas. Pues si yo llamo a 7 personas, yo no creo que todas se pongan de acuerdo para mentirme”, dice.

“Hice una inversión a 24 meses y los intereses eran del 21% en los dos años, es decir, mucho menos del 1% efectivo mensual que tampoco es una locura. De los 24 meses, solo me llegaron dos”, relata Aurea Helena.

De acuerdo con las pesquisas de la actriz, el monto de las obligaciones de libranza fue inflado artificialmente por cooperativas intermediarias, como señuelo para atraer a los inversionistas.

“La Fiscalía debe saber que el señor Javier Medina es el representante legal de Plus Values y que ha vendido unas libranzas que están adulteradas”, acusa Prada.

Noticias Caracol buscó al representante de la firma señalada, pero la respuesta entregada es que Medina no está. La misma decepción que por estos días reciben otros inversionistas que se sienten defraudados.