Actriz Laura Lara agredió a mujer que le pidió que le pusiera collar a su perro: todo quedó en video

El pasado lunes, 11 de diciembre de 2023, empezó a circular un video en las redes sociales en el que la actriz Laura Lara insultó y agredió a otra mujer. Horas más tarde, la intérprete publicó otro metraje en el que explicó lo que ocurrió, pidió disculpas y recalcó que no fueron las maneras.



El incidente que se dio a conocer el 11 de diciembre ocurrió porque una ciudadana le pidió a Laura Lara que le pusiera una correa a su perro, pues lo estaba paseando suelto.

“Su perro está suelto en la vía pública, estamos en una clase. Le dije a la señora que le pusiera correa y vino a decirme 'boba cagada'”, dijo la persona que grabó el video.

En ese momento, la actriz Laura Lara volvió a repetir ese insulto y de un manotazo le tiró el celular al piso. “Estúpida esta, ¿qué te estaba haciendo mi perro, huevona? Vea, para que el video quede con pistola también. Pena no me da, llame a la Policía, estúpida. Ni miedo ni pena me da. No sea boba”, afirmó la también periodista.

Esta señora periodista y ex contratista de @GobiernoBTA @lalauralara91 hoy agredió a una de nuestras amigas de la fundación Prappic, grosera, altanera y sin educación, por pedirle que cumpliera el código de policía. Otro caso de ¿usted no sabe quién soy yo? pic.twitter.com/3CFb1mTgzp — Asociacion de Protección Animal Mi Mejor Amigo (@AsociacionMi) December 12, 2023

Horas más tarde, Laura Lara publicó un video en sus redes sociales asegurando que su comportamiento no fue el adecuado y pidió disculpas.

“Siempre sacó a mi perrito en la calle cerrada donde vivo, en Chapinero, sin collar. Créanme que después de esta experiencia, no volverá a pasar. Mi perro nunca fue agresivo, lo recogí en 2021 de las calles... Estoy dando la cara y contando mi versión del asunto. En el momento en el que escuche que ella me dijo que le pusiera el collar, me pareció muy ilógico. Ella saca un arma, que hoy en día son los celulares, a un metro de distancia y eso me da mucha rabia. No fue la manera y, viendo las consecuencias, me disculpo con todas las personas”, dijo la actriz.

La intérprete manifestó que ha recibido amenazas en sus redes sociales tras ese episodio. “Estoy dispuesta al diálogo con la persona. Me parece que en medio de una situación tan agresiva he encontrado comentarios mucho más agresivos. Siento que es para reflexionar”, sostuvo.

Además, invitó a la mujer que graba el video a acudir a las autoridades y no cruzar insultos por las redes sociales. “Le rapo el celular porque me siento agredida”, apuntó.