Acuerdo de paz para Ucrania: cese del fuego inicia el domingo

Los líderes de Rusia, Ucrania, Alemania y Francia alcanzaron un acuerdo de paz para Ucrania, tras una cumbre que se extendió por 15 horas.

El presidente francés, Francois Hollande, dijo a un canal de televisión que el acuerdo "ha sido un alivio para Europa y una esperanza para Ucrania", antes de salir del edificio junto con la canciller alemana, Angela Merkel.

Antes, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció que se había acordado un documento que incluye un alto el fuego entre las partes del conflicto en el este de Ucrania desde la medianoche del próximo sábado.

"Hemos llegado a un acuerdo sobre lo importante", dijo Putin, que compareció solo ante los periodistas.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, afirmó hoy que "no fue nada fácil" consensuar el acuerdo para el alto el fuego y un arreglo pacífico al conflicto.

"No fue nada fácil, de hecho se nos plantearon todo tipo de condiciones inaceptables: concesiones, retiradas", dijo el líder ucraniano a la prensa.

El anfitrión de la cumbre, el presidente de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko, señaló a su vez que lo importante ahora es que se cumpla lo acordado.

"A lo largo de la Historia se han elaborado muchos documentos, lo principal es cumplirlos. Este proceso es mucho más complicado que crearlos y no se puede lograr en días", añadió.

Lukashenko dio algunos detalles sobre cómo pasaron las largas 15 horas de negociaciones los mandatarios.

"Les hemos dado de comer con productos de Rusia y de Bielorrusia. Han comido huevos, queso, productos lácteos, y han bebido varios cubos de café", explicó.

El acuerdo para el alto el fuego es uno de los puntos del documento aprobado finalmente por los mandatarios tras 15 horas de arduas negociaciones, y que contempla un paquete de medidas para la aplicación de los acuerdos de Minsk firmados en septiembre de 2014.

El documento ha sido firmado por los separatistas y por Kiev en el Grupo de Contacto para Ucrania, que es el único formato negociador en el que participan, con la mediación de Rusia y la OSCE.

Los líderes no han puesto su firma en el documento de trece puntos, pero emitieron una declaración conjunta de respaldo al plan de arreglo pacífico.

El acuerdo contempla la retirada del armamento pesado desde la actual línea en la que se encuentran las tropas ucranianas y desde las posiciones que ocupaban los rebeldes en el momento de los acuerdos de Minsk de septiembre.

Desde entonces, los prorrusos han ganado cientos de kilómetros cuadrados de terreno, por lo que la zona sin armamento pesado será más amplia de lo que se acordó en su momento.