Acuerdos de paz deben ser refrendados por el pueblo, aclara De la Calle

El jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz, Humberto de la Calle, afirmó que un acuerdo con las FARC implicará "cambios positivos" y, si es necesario, habrá que reformar la Constitución.

Se refirió al tema en una declaración que dio en la Casa de Nariño, sede del Gobierno, en la que explicó los mecanismos de refrendación de eventuales acuerdos con las FARC y las herramientas para la aplicación "eficaz" de lo pactado.

"Un acuerdo de fin de conflicto es una enorme posibilidad de impulsar cambios positivos para Colombia", dijo el funcionario, quien explicó que eso implica "reformas de diversa índole" que hará necesario "expedir normas nuevas y reformar otras".

Algunos de esos cambios ya fueron acordados en los diálogos de La Habana en los tres primeros puntos de la agenda de negociación referentes a tierras y desarrollo rural, participación política y narcotráfico, recordó.

"Lo acordado debe ser convertido en realidad y si se necesitan reformas constitucionales para ello, pues hay que hacerlas", expresó.

Los eventuales cambios que traería un acuerdo de paz "corresponden a los lineamientos de un Estado de derecho" y "no violan los elementos esenciales de la democracia", subrayó el jefe negociador.

Por esa razón consideró "incomprensible" que opositores al proceso de paz argumenten que hacer una reforma constitucional para aplicar un acuerdo sería una violación de la Carta Magna, que data de 1991, en cuya elaboración intervino De la Calle como ministro de Gobierno (Interior) de la época.

"Repito: reformar la Constitución no es violarla", manifestó.

En lo que tiene que ver con los mecanismos de refrendación, el funcionario dijo que en la Constitución hay diversos procedimientos que podrían utilizarse para que los colombianos se pronuncien sobre un eventual acuerdo de paz, como el plebiscito, la consulta popular y el referendo, a los que las FARC han añadido la propuesta de una Asamblea Constituyente.

Sin embargo, este último mecanismo no es visto con buenos ojos por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que considera que no es el más adecuado para refrendar acuerdos de paz.

De la Calle recordó que Santos "ha ofrecido que los acuerdos logrados en La Habana se someterán a algún tipo de refrendación por parte del pueblo colombiano y así será".

"Reiteramos que estas u otras herramientas probables deben ser discutidas con las FARC", subrayó el jefe de la delegación del Gobierno, quien agregó que el mecanismo de refrendación "no ha sido todavía materia de discusión formal".

Las partes reanudarán este jueves las negociaciones, que avanzan de manera simultánea en dos frentes, el de víctimas, y el del fin del conflicto, que incluye la dejación de armas y la desmovilización por parte de las FARC.