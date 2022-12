Acuerdos de paz son para cumplirlos y en eso estoy empeñado, advierte Santos a Cambio Radical

Así se lo dijo a Rodrigo Lara, presidente de la Cámara, quien pertenece a esa colectividad y es acusado en el Congreso de demorar trámite de proyectos de paz.

“Es importante que lo escuchen todos, señor representante Rodrigo Lara, usted y yo hemos discutido esto. Los acuerdos son para cumplirlos y en eso estoy empeñado, quiero reiterarles a todos los colombianos y a las FARC que los acuerdos se van a cumplir”, afirmó Santos.

“Todo esto lo que busca es cerrar el conflicto. Eso no se nos debe olvidar nunca. Toda la justicia transicional, todo lo que estamos haciendo, es un ejercicio para terminar un conflicto, sanar las heridas y seguir adelante el desarrollo del país, ojalá todos unidos. Que esto no nos siga dividiendo, no nos siga polarizando”, añadió.

Rebelión contra Lara en la Cámara

Un grupo de al menos 30 representantes piden revocarle a Lara la presidencia de la Cámara. Lo acusan de demorar intencionalmente el trámite de iniciativas de paz en la corporación.

“Nosotros dimos nuestro voto con una sola condición, todos los partidos con una sola condición: no que votara a favor de los proyectos del ‘fast track’ sino que no generara dilaciones y que fuera transparente, eso. Una persona como Rodrigo Lara no nos da garantías”, dijo la representante Ángela María Robledo del Partido Verde.

Lara dijo que no renunciará a la presidencia de la Cámara e insistió en sus reparos a la Jurisdicción Especial de paz.

El vocero de las FARC, Jairo Rivera, dijo por su parte que los congresistas de la coalición de Gobierno no están asistiendo a las sesiones.

“Tenemos la ausencia casi total del partido de la U, del partido Liberal, de buena parte del partido Conservador, de Opción Ciudadana, de los partidos que hacían parte de la coalición de Gobierno”, denunció Rivera.

Con el fin de garantizar la implementación del acuerdo, parlamentarios radicaron una propuesta para que la Cámara se declare en sesión permanente del 17 al 20 de octubre.

