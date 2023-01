Acusan a exdirector de la Agencia Nacional de Tierras de pasar al sector privado pese a inhabilidad

La senadora Paloma Valencia denuncia que lo hizo sin respetar los dos años que debe esperar por haber estado en el sector público.

Miguel Samper hasta hace 8 meses era el director de la agencia nacional de tierras. Hoy su nombre, junto al de Ricardo Sabogal y Javier Flórez, están en el centro del debate por crear una empresa de asesoría en trámites de tierras. A juicio de la senadora del Centro Democrático, no respetaron las restricciones de dos años para manejar en el sector privado temas relacionados con el cargo ocupado en el Gobierno.

El señalado asegura que la vocación de su compañía es la viabilidad jurídica de terrenos para inversionistas y dice que no tiene impedimentos jurídicos ni éticos porque tienen claro que temas no pueden adelantar.

Para Transparencia por Colombia si bien los exfuncionarios tienen el derecho a trabajar en lo que saben, deben cumplir con las exigencias de la ley. “Que se garantice que no se usa la información a la cual se tuvo acceso de manera privilegiada, que en muchos casos es confidencial, incluso reservada, para beneficiar a terceros o beneficiarse a sí mismo”, señala el director Andrés Hernández.