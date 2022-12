Acusan a reconocido motociclista de matar a mascota de una vecina

Una grave denuncia de intolerancia involucra al motociclista Juan Sebastián Toro, quien en enero pasado representó a Colombia en una competencia internacional.

Una pareja de hermanos, residentes de un barrio en el norte de Bogotá, afirma que el deportista mató a su perro en medio de una discusión por la obstrucción de una vía.

“Venía conduciendo, subiendo por la 115, y ante la obstrucción de la vía por parte del señor Toro, le pito y le solicito que por favor dé permiso para poder seguir hacia mi casa”, relata Marina Isaza Gómez, quien hace algunos meses había adoptado a la mascota.

“Toro se pone agresivo inmediatamente, me trata con gran cantidad de improperios. Finalmente me dio paso, pero siguió insultándome, a lo que mi hermano, que venía subiendo con nuestro perrito, reacciona (…) solicitándole respeto”, agrega.

“El señor (Toro) no tiene inconveniente en echar reverso y tirarle la camioneta a mi hermano. Y adicionalmente, al bajarse, ve que mi hermano tiene nuestro perro, que es manso, criollo y no está entrenado para atacar. No hizo absolutamente nada que pudiera demostrar que iba a atacarlo. Pero el señor no tiene ningún inconveniente en devolverse, buscar un arma, bajarse, meterle un tiro a mi perrito y matarlo”, lamenta la señora.

La versión es respaldada por Arturo Isaza, el otro hermano involucrado en el caso. Según él, “iba pasando con el perro, siempre con su correa, veo lo que está pasando con mi hermana, le pido respeto, pero el señor no tiene inconveniente en dar reverso y atropellarme con la camioneta. Me espichó el pie y me golpeó la pierna”.

Arturo, a quien le dieron 15 de incapacidad en Medicina Legal, dice que reaccionó ante la agresión y manoteó en el capó del carro. Entonces, asegura, Toro “se devuelve, saca un arma de la camioneta y termina disparándole al perro”.

"FUE EN DEFENSA PROPIA": TORO

El piloto Juan Sebastián Toro admitió en Blu Radio que mató un perro en el norte de Bogotá. Ofreció disculpas, pero aseguró que lo hizo en defensa propia.

"El señor Arturo utiliza el perro en contra mía y yo después de varios maltratos verbales y de recibir daños en el carro me bajo, que fue mi error, y en la segunda oportunidad me defiendo y disparo, desafortunadamente, contra el perro", sostiene.

CONSECUENCIAS

La aerolínea LAN, patrocinadora hasta este martes de Toro, anunció a través de Twitter que no va más con el deportista: