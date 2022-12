Acusan a universidad de subir de forma arbitraria la matrícula a estudiantes de Deportes

Según padres afectados, además de lo costoso, les ofrecieron una profesionalización cuando en realidad se trataba de una licenciatura.

El caso se registra en la Universidad Manuela Beltrán y lo pusieron en conocimiento Ángela Niño y John Fredy Hernández, representantes de otros padres cuyos hijos están matriculados en el plantel.

“En el desprendible no decía licenciatura en Ciencias del Deporte, sino Unidad de Movimiento Humano. Entonces, los muchachos solicitan por medio de derecho de petición que por favor se aclare el tema. Fuera de eso, el por qué del alza de $3.600.000 a $5.500.000”, declaró Niño.

Debido al hecho, los acudientes elevaron una consulta al Ministerio de Educación.

“Responden que la universidad no tiene el registro como profesionales en Ciencias del Deporte, sino ellos están como licenciados en Ciencias del Deporte, con un valor de $3.600.000 incluso”, añadió.

“Fueron varios papás los que matricularon a los hijos, los que pagaron ese precio que nos dieron”, añadió John Fredy Hernández.

Para la universidad hay una mala interpretación. Según la Vicerrectoría Académica, la carrera no se ofertó este semestre, reconocen que está en proceso de acreditación para que sea profesional y aseguran que los estudiantes que se inscribieron ven clases en el ciclo básico de la Facultad de Salud.

“Lo que aparece en la página web de la universidad son los valores pecuniarios para el programa de Licenciatura en Ciencias del Deporte, la universidad para este semestre no tiene en su oferta académica el programa de licenciatura en Ciencias del Deporte, pero cómo la norma lo establece, mientras tengamos estudiantes activos en ese programa académico, los valores pecuniarios deben ser debidamente publicados en la página web”, respondió Javier Urrego, vicerrector académico del claustro.

Según la universidad, se devolvió el dinero a los padres que así lo han solicitado, pero no hay claridad sobre cuándo la licenciatura en Ciencias del Deporte se convertirá en carrera profesional.