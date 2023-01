Acusan al ELN de secuestrar a una niña de 15 años en el Chocó

Gobierno repudió el hecho y advirtió a la guerrilla que, de insistir en ese crimen y no liberar a todos los secuestrados, será imposible reactivar diálogos.

La víctima del nuevo plagio fue identificada como Mayerly Cortés Rodríguez, de 15 años de edad y perteneciente a la comunidad de Orpúa, en el Bajo Baudó.

Al parecer, según las primeras versiones, un comando del ELN al mando de alias ‘Miller’ llegó hasta la casa de la menor y se la llevó. Los hechos habrían ocurrido el pasado 7 de septiembre.

“La mamá llegó a expresarle al comandante de esta guerrilla que por favor no se la llevara, sino que se la llevara a ella. Sin embargo, él le respondió en el sentido que las cosas no eran con la mamá sino con ella”, relató Modesto Serna, asesor de paz del Chocó.

Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, rechazó el plagio e hizo un llamado al ELN para que cese de inmediato los secuestros.

“De confirmarse este hecho tan grave, por tratarse de una menor de edad, el llamado es insistir en que lo que ha mencionado el señor presidente Duque, todos los secuestrados deben ser liberados. De lo contrario, no habrá viabilidad posible para una mesa con el ELN”, recalcó el funcionario.

