Acusan de negligencia a hospital en Soacha tras muerte de bebé

En Soacha, Cundinamarca, los padres de una niña que falleció exigen una investigación. Horas antes habían llevado la peque;a a un centro asistencial pero había sido dado de alta.

Los acudientes de la niña relataron que llevaron a la pequeña al hospital Mario Gaitán Yanguas, del municipio cundinamarqués, en horas de la noche y que antes de las tres de la mañana la dieron de alta. Según ellos, la niña no fue diagnosticada correctamente y horas después, en su casa, se complicó.

La madre de la bebé asegura que hubo responsabilidad del centro asistencial al enviarla a la casa y que el médico que la atendió actuó con negligencia. “Me decía: ay, ojalá no me lleguen más pacientes porque ya tengo ganas de irme a la casa. Se sacudía la cabeza, no sabía qué hacer y cabeceaba a cada ratico. Era muy lento, se equivocó como tres veces al escribir la fórmula que me iba a recetar para la niña”, indicó la señora.

Noticias Caracol hablo con los directivos del hospital y aseguraron que se realizaron todos los protocolos establecidos.

La bebé, identificada como Sharon Dayana Cantor Bernal, tenía un año.