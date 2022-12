Además de Juan Pablo Iragorri, hay otros cuatro colombianos detenidos en Catar

Vélez fue diplomático en Emiratos Árabes para la fecha en que el paracaidista ya estaba detenido, pues el consulado y embajada colombianos no se había creado cuando ocurrió la detención.

Además resaltó que no es solo el caso de Iragorri, sino el de otros cuatro colombianos que están detenidos en Catar: Francisco Vergara, Yesid Herrera, Manuel Ramírez y Marta Castellanos. Todos fueron condenados por narcotráfico, indicó.

“Es una tragedia el encarcelamiento de cualquier connacional que esté preso en el extranjero”, dijo el funcionario.

Aclaró que se enteró del caso Iragorri en abril del 2012 por una carta anónima en la que se denunciaba que había cuatro colombianos que estaban presos por narcotráfico. La misiva, aseveró, resultó que fue escrita por el paracaidista, “quien después nos solicitó que su nombre no saliera, que por favor nunca lo mencionáramos”.

Desde ese momento en adelante, el consulado, en cabeza del cónsul Rafael Arizmendi, estuvo presente en todas las audiencias de los cinco connacionales para garantizar que se siguiera el debido proceso de ahí en adelante durante todo el juicio”, explicó Vélez.

Señaló que en el 2012 se dictó sentencia y solo tres apelaron la decisión, entre ellos Iragorri. Las audiencias continuaron un año más. “En todas y cada una participó nuestro cónsul con un traductor en español para verificar que nuevamente se hiciera el debido proceso”, dijo.

“Juan Pablo fue el único de todos los colombianos que contaba con un abogado particular, porque era el único que tenía los medios para pagarlo. Los otros cuatro contaron con abogados de oficio puestos por el Estado de Catar”, resaltó.

A finales del 2013 se ratificó la sentencia inicial, indicó el diplomático, quien precisó que la cadena perpetua en Catar es de 25 años.

Explicó además que Marta Castellanos, una de las detenidas, fue inicialmente condenada a muerte y que luego su pena cambió a 16 años de prisión.