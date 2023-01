Adiós a la prueba de embarazo para obtener trabajo

Las empresas que la exijan se verían expuestas a severas sanciones, según un proyecto de ley al que solo le resta su paso por la plenaria del Senado.

Tanto la Corte Constitucional como el Ministerio de Trabajo han reiterado que pedir la prueba de embarazo como requisito laboral no está permitido y es considerado como un acto de discriminación, pero no hay una ley que lo establezca.

Por eso, en el Congreso avanza un proyecto que eliminaría de tajo este requisito.

Ahora bien, hay algunos que consideran que la norma podría generar más discriminación, pues creen los empresarios preferirían contratar más a hombres que a mujeres.

No obstante, la bancada del Mira, partido que diseñó el proyecto, dice que la ley busca acabar con exigencias obsoletas.

“Están exigiendo la prueba de embarazo y por ese motivo muchas mujeres han sufrido discriminación y no pueden acceder al trabajo”, dice el senador Carlos Baena.

Se calcula que al 32,5% de las mujeres que han trabajado alguna vez le han exigido la prueba de embarazo. El ministerio apoya el proyecto.