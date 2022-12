Adiós a las direcciones confusas, cambian nomenclatura en 10 comunas de Cali

En 10 de las 22 comunas de Cali se realizó un cambio en la nomenclatura, se eliminaron transversales y diagonales, pues de alguna manera confundían a la población y a diversos gremios como la Policía, taxistas, ambulancias y bomberos.

"La Alcaldía de Cali realizó un estudio desde el 2009 en los que detectaron múltiples inconsistencias en calles y carreras, al tiempo que las diagonales y transversales no funcionaban o no eran fáciles de hallar", explicó María Virginia Borrero, subdirectora de Ordenamiento Urbanístico.

La funcionaria enfatizó que el ajuste a la nomenclatura domiciliaria tuvo una inversión de $502 millones e impacta a 22 mil predios de 64 sectores.

Alexánder Jiménez, director del proyecto, espera que en los próximos años por lo menos 70 mil predios cambien su nomenclatura.

“Tuvimos presencia en 10 comunas, si bien el eje vial cambia, no implica que la placa domiciliaria lo haga, aunque en el caso que si se haya hecho, el Municipio hace la restitución sin costo alguno para el propietario del predio”, agregó Jiménez.

La Alcaldía de Cali aclaró que por ahora sólo se dejó la transversal 29, debido a que es un eje importante de comunicación vial entre el oriente y el occidente de la ciudad.