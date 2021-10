Adiós a las estufas de carbón: habitantes de Socha, Boyacá tendrán gas domiciliario

Centenares de familias de Socha, en Boyacá, dejarán de lado las estufas de carbón, para recibir por primera vez la red de gas domiciliario. Un servicio que en pleno siglo XXI llega para mejorar la calidad de vida de estos hogares.

"En el municipio de Socha, en Boyacá, se escriben historias de vida que logran transformar lo que para muchos fue adversidad durante años y que hoy se convierte en una oportunidad de vida.

Parece sencillo para quienes están en las ciudades que el gas llegué a sus estufas, pero para centenares de familias de esta región es un verdadero sueño cumplido.

Así era el diario vivir para doña María Benedicta Martínez, una mujer de Socha en Boyacá.

Todos los días, salía a buscar la leña para poder encender el fogón de su estufa. Ahora, sus jornadas cambiarán gracias a que tendrá en su hogar el servicio de gas.

"Ya llevo más de 60 años cocinando con leña y de todas maneras, pues me toca ir a buscarla al campo", expresó María Benedicta Martínez Rincón, habitante de Socha, Boyacá.

Publicidad

"Pues yo dije, ya de pronto no me iré a enfermar tanto de la tos, no nada porque siempre he sufrido de eso", agregó.

El día llegó, doña María esperaba con ansiedad el momento para poder girar la llave de su estufa y empezar a preparar sus alimentos de una forma diferente, lejos del humo y uno que otro quemonazo que tenía que soportar por su antigua forma de cocinar.

"Pues yo sentí como un descanso ya y una alegría, gracias a mí Dios", afirmó la mujer.

En pleno siglo XXI, algunas comunidades celebran la llegada de servicios domiciliarios que para muchos son completamente normales, pero que, para centenares de familias de Socha en Boyacá, cambiará sus días.

"Hoy doña María y más de mil cien personas van a empezar a recibir este beneficio”, declaró el Gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán.

La mayoría de las casas de esta población boyacense cuenta con este tipo de estufas que desde ahora se apagaran con la llegada del gas.

Publicidad

Jennifer Ortíz, funcionaria de la Secretaría de minas y energía de Boyacá, explicó: "Se trajo gas natural comprimido, como ustedes pudieron observar la estación y los tanques de almacenamiento son totalmente diferentes, son más sofisticados".

El gas les permitirá prender sus fogones a través de un gasoducto. No habrá las tradicionales pimpinas o cilindros, ni la preocupación de salir a conseguir leña o carbón.

"Ojalá que quede bien instalado y tengamos la felicidad de cocinar bien", expresó la ciudadana Gloria del Carmen Romero, habitante de Socha, Boyacá.

"Una familia y toda una comunidad porque esperamos que lo coloquen en todo el pueblo para que sean más familias las que se beneficien", agregó.

Desde ahora sus vidas tendrán otra chispa, cargada de ilusión y de mucha alegría. La gratitud de estos proyectos se aprecia en la mirada de quienes hoy reciben la atención que por años esperaron.

Esta iniciativa será implementada en 6 municipios más del departamento de Boyacá, para llevar gas a los hogares más lejanos.