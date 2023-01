Adiós a una guerra “burda” y “absurda”: histórico abrazo entre Ernesto Báez y Rodrigo Granda

Estos exjefes de las AUC y las FARC, otrora enemigos, prometieron no volver a empuñar las armas y trabajar por la paz en Colombia.

El encuentro se dio en el marco del evento Colombia 2020, organizado por El Espectador.

Iván Roberto Duque, conocido como Ernesto Báez, luego de contar la historia paramilitar de Colombia, pidió perdón al país y las víctimas.

“Tengamos presente a los que vertieron su sangre inocente en una guerra absurda, en una guerra burda que jamás debió optarse en este país. Por eso, no me cansaré nunca de pedir perdón, de pedirle perdón a Colombia, a la historia, a la sociedad y a Dios por lo que hicimos nosotros, el daño fue terrible”, dijo Duque.

Rodrigo Granda también contó por qué las FARC tomaron la decisión de abandonar el conflicto armado.

“En una asamblea, así como estamos acá todos reunidos, la mayoría de los mandos y toda la guerrillerada dijimos: ‘vamos a firmar la paz para Colombia’. Todos levantamos la mano por la paz y dijimos no más a la guerra y vamos a salirnos de ella. Aquí estamos, con dificultados, pero no vamos a volver a la guerra, eso ya es una cuestión absolutamente definitiva y no hay poder humano que nos haga reversar esa condición”, sostuvo Granda, senador electo de la FARC.

En el mismo evento participaron excombatientes de EPL y M19