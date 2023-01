Adiós al sueño americano: cae banda que elaboraba perfiles falsos para visas de EE. UU.

Inventaban viajes al exterior y movimientos de dinero para personas que no cumplían requisitos para obtener el documento en la embajada.

Camilo, un colombiano que quería cumplir el sueño americano, fue contactado por una organización delincuencial que le prometió obtener la visa americana sin ningún tipo de problemas.

“Se presentaron unas personas para poder tramitar la visa de los Estados Unidos. Como no contaba con el perfil ellas me colaboraron para poner que ya había salido del país, para poner otros movimientos de dinero, como no contaba con la capacidad económica me ayudaron para sostener un supuesto viaje de turismo”, revela el joven.

La creadora de esos perfiles falsos, explicó la Dijín, fue esta mujer conocida como Bibiana, quien era tan efectiva en esa actividad ilegal y en la preparación de los interesados que solo al 10 por ciento de sus clientes le negaban la visa.

Con esa información falsa más de dos mil migrantes colombianos llegaron a Estados Unidos.

“Estados Unidos negara esas visas y extraditará a las que participaron”, dice el general Ricardo Londoño, director de la Dijín.

Tres personas fueron capturadas, entre ellas la jefe de la red.