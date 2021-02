Adriana Reyes-Newell, la colombiana detrás de expedición de la NASA que busca vida en Marte

Adriana Reyes-Newell, nacida en Bogotá , es una de las mujeres que lidera uno de los procesos más importantes en la Misión Marte 2020 : la llegada al planeta rojo de Perseverance, un vehículo cargado de tecnología encargado de buscar señales de vida en ese lugar.

La científica colombiana, del equipo que maneja dos instrumentos clave en esa misión , habló con Noticias Caracol sobre su trabajo y explicó en qué consiste esta importante labor.

¿Cómo llegó usted al proyecto?

Soy de Bogotá, nací en Bogotá, estudié bastante, en la Universidad de Arizona, fui a hacer una maestría en física en Wisconsin, trabajé para compañías de láseres, luego mi marido y yo llegamos al laboratorio Nacional de Los Alamos.

Llegué con verraquera, como decimos los colombianos, ganas de salir adelante, buscar los sueños que uno tiene, superando los obstáculos.

¿Cuál es su labor en la misión?

Estaba trabajando en el ‘supercam’, instrumento que tiene un láser, y este con el rayo enfoca en una piedra o una muestra que quiera analizar, pulveriza un poquito de esa piedra y con un telescopio se puede ver el plasma, la nubecita que se crea cuando se vaporiza el material y de ahí se pueden describir los elementos que forman esa muestra.

Otro proyecto en el que estoy bastante involucrada es el micrófono, esta semana hemos estado haciendo pruebas de los sonidos de Marte, cómo se transmitirían en una atmosfera tan liviana y fría, hemos venido haciendo pruebas a 25 grados bajo cero.

El micrófono nos puede dar información acerca de la composición de las piedras, eso estamos tratando de descubrir.

El programa en el que yo trabajo es fundado por la NASA, trabajo para la NASA pero a través del laboratorio (Los Alamos).

¿En qué consiste la misión?

La Misión 2020 es muy importante porque desde 2012 está en Marte, ha encontrado mucha evidencia de lagos y ríos, y está misión tiene como objetivo analizar muestras del suelo, piedras del planeta rojo, para descubrir nuevas formas de evidencia de que pudo haber vida en ese planeta hace unos 3.900 millones de años atrás.

Todos los instrumentos están dedicados a rastrear, investigar diferentes señales para averiguar si hubo vida hace muchos años en Marte.

¿Hubo vida en Marte?

No sabemos si estamos solos en el universo, no hemos hecho contacto con otras civilizaciones, pero hay bastante evidencia. ¿Si el cráter Jezero en Marte tuvo agua, como cualquier lago en la Tierra, por qué no hay evidencia de animales igual que en la Tierra? ¿Por qué desaparecieron? Sería fascinante encontrar bichitos y ver que sí hubo vida en Marte, un fósil, algo así.

¿Qué son los siete minutos de terror de los que tanto se habla?

Los que están en las operaciones tienen comunicación directa con la sonda, transmiten cada 8 minutos información del estado de salud del instrumento.

Los siete minutos de terror es por el tiempo que se demora la transmisión en llegar y decirnos: ya aterricé.