Adulto mayor murió esperando atención médica en el hospital San Ignacio

La muerte de un hombre que esperaba a ser atendido en las urgencias del hospital San Ignacio de Bogotá se vio envuelta en la polémica después de que sus familiares denunciaran que el personal sanitario incurrió en una presunta negligencia por no atenderle con prontitud.

Serby Vera, de 64 años, ingresó este jueves con fuerte dolor de estómago en el centro médico, que tras un examen preliminar consideró que sus signos vitales "eran estables y podía esperar", indicó a medios locales el director del hospital, Julio Castellanos.

Sin embargo, según denuncia la hija del fallecido, Eliana Vera, su situación empeoró fatalmente durante las más de cinco horas que esperó en urgencias, llegando a "gritar de dolor", sin que el personal del hospital adelantara su consulta.

Además, sostiene que su padre murió en urgencias sin que ningún sanitario le atendiera y que incluso horas más tarde le llamaron por altavoz para que entrara a consulta.

"Entiendo la queja pero no puedo aceptar que se hable de negligencia", declaró Castellanos, que indicó que se realizará una necropsia para conocer la causa de la muerte.

El director del hospital, que aseguró entender el dolor de la familia, dijo que ofrece todo su apoyo a los afectados sabedor de que éstos seguramente demanden al centro, y reiteró que durante la jornada se produjo un gran flujo de pacientes.

Sobre el llamado post mortem, Castellanos defendió que se trató de un error de procedimiento pero no médico y explicó que "la persona que hace el llamado de lista no lo borró" tras certificar el fallecimiento.

Se espera que por estos hechos se reúna un comité técnico científico que evalúe los pasos datos en la atención a Vera.