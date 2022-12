Adulto mayor vive y duerme en una bóveda del cementerio de El Peñol

Solitario como sus pasos está Sigfredo Monsalve. Sus cansados y enfermos pies lo encaminan al único refugio que tuvo durante los últimos 18 años: la bóveda de un cementerio.

“Por ahí me dicen que yo me enterré vivo, no sé más. Me dicen a mi, yo no lo pienso así, yo me levanto por la mañana y me voy a rebuscarme la vida a ver dónde me dan comida o dónde me levanto un fresco si me da sed”, cuenta Sigifredo.



Los arrugados ojos de este hombre, de 74 años, son muestra del dolor, de la pobreza y el abandono. En su bolsillo no tiene ni para una habitación de una pensión. Por eso, su techo en las noches es la última morada de los muertos en El Peñol, Antioquia.

“Eso es muy frío, estrecho, hay polvo, entonces que más quiere. Vivir ahí es muy maluco, prácticamente eso no es para una persona humana vivir”, dice Sigifredo.

Aunque inerte, la imponente piedra de El Peñol también ha sido testigo durante estos últimos 18 años de las condiciones inhumanas en las que ha tenido que vivir Sigifredo, quien aquí en el cementerio local vive en una bóveda que mide tan sólo dos metros de fondo por 50 centímetros de ancho. Él está pidiendo ayuda para tener un techo digno donde vivir.

“Yo quiero que me ayuden si pueden, yo me mantengo muy aburrido ahí “, dice entre lágrimas.

Al conocer este caso, por medio de Noticias Caracol, el alcalde de El Peñol, Antioquia, se comprometió a darle mejor calidad de vida a este adulto mayor.

“Mañana mismo en la mañana tomaremos todas las acciones respectivas para que este señor pase al hogar de ancianos que tenemos en el municipio y personalmente le voy a donar, lo voy a vestir”, aseguró Ciro Henao, el alcalde.

Sigifredo Monsalve dice temerles más a los vivos que a todos los muertos con los que duerme. Él sólo espera vivir dignamente el tiempo que le queda de vida y volver a su bóveda cuando parta del mundo terrenal.