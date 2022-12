Aerolíneas suspenden vuelos en Venezuela por millonaria deuda del Gobierno

Acordaron este viernes la suspensión temporal de la venta de boletos aéreos, pero no ofrecieron mayores detalles a los clientes sobre las razones de la medida y por cuánto tiempo se extenderá, según constató la AP en un recorrido que realizó por algunas agencias.

En una agencia de American Airlines del este de la capital también indicaron a la agencia AP que no están vendiendo boletos, pero Martha Pantin, directora de Comunicaciones de la línea, negó esa situación, y dijo que "a lo mejor no hay disponibilidad, pero eso no quiere decir que estamos parando de vender boletos".

Pantin expresó ante consultas de la AP sobre cuándo se abrirá la disponibilidad de boletos desde Venezuela que "la verdad que no sé, pero lo que te puedo decir que tan pronto se abra el espacio, tan pronto podremos vender".

Sobre la situación de la millonaria deuda que mantiene el gobierno con todas las líneas aéreas, que surge de la diferencia entre los ingresos por la venta de boletos y los gastos de operaciones en Venezuela, Pantin señaló que ese tema está siendo manejado por la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela.

Las autoridades no han emitido declaraciones sobre la decisión de las aerolíneas.

Un empleado de Copa, que pidió no ser identificado porque no está autorizado para declarar, dijo que están a la espera de "directrices por parte de las autoridades competentes en referencia a las nuevas disposiciones cambiarias anunciadas por el gobierno de Venezuela para así nosotros reanudar la venta de boletos".

Megan McCarthy , vocera de United en Chicago, dijo que la aerolínea continúa vendiendo boletos en Venezuela , pero reconoció que los habían retenido por unas horas ya que los precios en su sistema fueron ajustados. United tiene un solo vuelo diario entre Houston y Caracas.

"Cuando fue actualizado el tipo de cambio, tuvimos que retener la venta de (los boletos), dijo Carthy. "Pedimos disculpas a nuestros clientes porque no explicamos esto". Horas antes La AP había solicitado a United Airlines una reacción sobre la medida.

La incertidumbre generada por la paralización de la venta de boletos aéreos generó malestar entre algunos clientes que protestaron la medida frente a una oficina que comparten United Airlines y Copa Airlines en un centro comercial del este de la capital.

"Vengo aquí a buscar solución y resulta ser que no encuentro ninguna solución", dijo consternada Gretty Sivira, una docente de 39 años, que viajó en autobús más de seis horas desde la ciudad central de Barquisimeto hasta Caracas para tratar de cambiar un boleto para México que compró el mes pasado por Copa, y pedir el reembolso por otro boleto. El vigilante de la oficina le indicó el viernes que temporalmente no estaban trabajando.

En una agencia de United Airlines del este de la capital se comenzó a vender boletos, pero poco después una empleada informó a un grupo de clientes que aguardaba a las afueras del local que las ventas fueron suspendidas "hasta nuevo aviso". Al ser consultada por la AP la razón sobre la medida, la empleada solo expresó "es la configuración, los cambios que hay en el país".

"Es lamentable de verdad porque (para) nosotros como venezolanos el día a día es una inseguridad que tú no sabes si vas a conseguir boleto y los precios", dijo molesta Jeniffer Pérez, una docente de 45 años, tras escuchar el anuncio de la empleada. Comentó que la suspensión de la venta de los boletos tal vez tenga que ver con que "varió el precio".

El gobierno puso en vigencia este viernes una resolución que elimina el tipo de cambio preferencial de 6,30 bolívares por dólar para los boletos aéreos y establece que deben ser vendidos a venezolanos y extranjeros residentes a la tasa que surja de las subastas semanales de divisas, que ha estado alrededor de 11,36 bolívares por dólar.

Las agencias de viajes también suspendieron temporalmente las ventas de boletos para todos los destinos internacionales por solicitud de las líneas, según indicó a la AP una empleada de una de las mayores empresas de viaje del país que se abstuvo de dar su nombre porque no está autorizada para declarar.

El vicepresidente del área económica y ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, anunció a mediados de semana la eliminación de la tasa de cambio de 6,30 bolívares por dólar para los viajeros, las remesas familiares, las operaciones por internet con tarjetas de crédito, la adquisición de boletos aéreos y los pagos de los reaseguros, los que deberán regirse ahora a la paridad que resulte de las subastas semanales de divisas.

La nueva normativa entró en vigencia este viernes con la publicación en la Gaceta Oficial. La regulación también estableció reducciones y ajustes en los cupos de divisas para los viajeros a exterior y los montos que se podrán disponer para compras por internet con tarjetas de crédito.

Las autoridades aeronáuticas se reunieron en la víspera con las empresas aéreas para discutir la situación del sector y la deuda de más de 3.300 millones de dólares que mantiene el gobierno con las aerolíneas.