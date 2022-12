Aeropuerto de Medellín, cerrado por condiciones climáticas

El aeropuerto Olaya Herrera, de Medellín, que presta servicios regionales y nacionales, se encuentra cerrado por condiciones meteorológicas, informó en la mañana de este viernes la Aeronáutica Civil, por medio de su cuenta de Twitter.

El primer vuelo, que había sido programado a las 6 a.m. en este terminal aéreo, según informó a Noticias Caracol Air Plan, la operadora del aeropuerto, no ha despegado.

Las autoridades aeroportuarias esperan que las condiciones climáticas cambien para habilitar el despegue y la llegada de los aviones que tienen programados desde y hacia ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Carepa, Caucasia, Quibdó (Chocó), y Corozal (Sucre), entre otras.

Según Air Plan hay 25 vuelos que no han podido despegar desde el Olaya Herrera, 26 que no han podido llegar a la ciudad y cuatro que fueron cancelados. De estos cuatro últimos, las aerolíneas buscan reubicar a sus pasajeros.

Unos 1000 usuarios se han visto afectados, según la operadora del termina aéreo.

Además, la Aeronáutica Civil informó que, también por condiciones climáticas, el aeropuerto internacional José María Córdova, de Rionegro, opera con restricciones.