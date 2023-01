“Afectados no son los dueños de Ecopetrol, somos nosotros”: habitantes de Matallama al ELN

Tras la voladura de un tramo del oleoducto Trasandino en este municipio de Nariño, una fuente de agua y el mercado se vieron perjudicados.

La fuerte detonación se registró cerca de las 7:40 p.m. en zona rural del municipio de Mallama. Luego vino una gran conflagración y, con ella, el temor de los habitantes de esta zona.

“Ya son cuatro los atentados en los cuales el ELN se ha visto involucrado. Esta es una situación muy compleja. Afortunadamente ayer nuevamente no había bombeo. Sin embargo, las llamas producto de la explosión sí causaron temor en la comunidad”, explicó Édgar Insandara, secretario de Gobierno de Nariño.

El incendio fue atendido por los cuerpos de bomberos voluntarios del municipio de Mallama y luego de tres horas se logró extinguir. Pero hay preocupación entre las autoridades debido a la afectación en una fuente hídrica cercana a la voladura.

“Hay un cuerpo de agua que se está viendo afectado y Ecopetrol está haciendo una contención a este material que cae del oleoducto”, añadió Carlos Andrés Bravo, director de Gestión del Riesgo de Nariño.

La detonación se presentó muy cerca de un mercado de la vereda Cuataquer, el cual también resultó afectado.

“Están muy preocupados por la zona, todo lo que tiene que ver con el piedemonte costero, esta es una zona muy vulnerable, el tubo está bastante expuesto”, dijo el secretario Insandara.

Las autoridades rechazaron los hechos.

“En esta situación los afectados no son los dueños de Ecopetrol, ni los grandes directivos de Ecopetrol, porque ellos no son los que toman el agua que lastimosamente se contamina en esta zona. Son los pobladores de la comunidad del pueblo de Mallama”, apuntó Bravo.

El próximo lunes se desarrollará un consejo de seguridad en Tumaco, con el propósito de recorrer el trayecto del oleoducto y analizar posibles acciones para prevenir este tipo de hechos.

