Afectados por cierre fronterizo en Paraguachón exigen presencia de Santos

Cecilia Apochana, cabeza de la familia Apochana de la etnia wayú, se quejó de que las promesas que hizo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por televisión de que los indígenas podrían moverse libremente por la frontera entre los dos países a pesar del cierre no son ciertas.

"Hemos caminado más de una hora por un sendero de tierra y hemos tenido que pagar a varias personas para lograr llegar hasta aquí", dijo. Aunque nunca fue interceptada por las autoridades, el dinero, el tiempo adicional y el esfuerzo empleados para eludir el cierre la enfadan. "Esta es nuestra tierra, no debería haber una frontera que nos limite el paso y mucho menos cerrarla repentinamente", protestó.

Lo que ha tenido que pasar esta familia es algo que pronto podrían compartir muchos de los 600 mil wayú que se distribuyen a uno y otro lado de la frontera. Por esto, ellos y habitantes del fronterizo Paraguachón han exigido que el presidente Juan Manuel Santos haga presencia en la zona como lo hizo con los afectados en Cúcuta.

Maduro ordenó el lunes el cierre de este puesto fronterizo, con lo que amplió a cuatro el número de cruces clausurados en las últimas tres semanas como parte de una campaña para erradicar el contrabando de gasolina y de productos de primera necesidad, los cuales, dice, son el motivo de la escasez en su país. Según Venezuela, que posee enormes reservas de petróleo, casi el 40% de sus productos subvencionados salen de la nación debido al contrabando, lo que supone un costo de 2.000 millones de dólares al año.

El presidente venezolano le advirtió el miércoles a su homólogo colombiano que había emitido "las peores ofensas" contra Venezuela jamás hechas por un mandatario de Colombia al afirmar que la revolución bolivariana se está autodestruyendo, en un nuevo capítulo en las agrias diferencias entre ambos líderes.

Horas antes, Santos criticó duramente la actitud del gobierno venezolano.

En un acto en la sede de gobierno, dijo que "no estoy destruyendo la revolución bolivariana... La revolución bolivariana se está autodestruyendo... a sí misma por sus resultados, no por cuenta de los colombianos ni del presidente de Colombia", refiriéndose al movimiento socialista lanzado por el predecesor de Maduro, el fallecido Hugo Chávez.