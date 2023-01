Afloramiento de petróleo en el pozo La Lizama está totalmente controlado, asegura Ecopetrol

La información fue confirmada por el experto Dionisio Laverde, decano de la Escuela de Ingenierías fisicoquímicas de la Universidad Industrial de Santander.

“Ecopetrol tiene totalmente controlado lo que es el vertimiento de fluido, de crudo, a las fuentes hídricas. Ha desplazado un grupo, alrededor de 400 personas, que están afrontando esta contingencia, han desplazado una gran cantidad de quipos y material para trabajar de manera permanente. Nos informan que están trayendo del exterior unos equipos especializados para poder intervenir de manera técnica elpozo. En estos momentos podemos dar plena fe de que el vertimiento de crudo a las fuentes hídricas está debidamente controlado", declaró Laverde.



Cientos de barriles de crudo han contaminando tres ríos y están afectando a varias especies en el norte de Colombia, tras una fuga que empezó hace 24 días y que todavía no ha sido controlada completamente por la estatal Ecopetrol.

La emergencia ambiental, que afecta al municipio de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, se originó en La Lizama 158, un pozo inactivo de donde está aflorando crudo desde el 3 de marzo.

Hasta este lunes habían salido a la superficie aproximadamente "500 barriles de crudo", dijo una fuente de Ecopetrol.

Sin embargo, miles de barriles más de agua, lodo y petróleo alcanzaron varios riachuelos de Santander, lo que agudizó la emergencia.

La mancha ya alcanza los 23 km de longitud.

A partir del 12 de marzo se complicó la situación porque "no había contención ni retención (del crudo)", dijo Claudia González, directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en declaraciones a una emisora.

A raíz de las fuertes lluvias, las sustancias se han mezclado con las aguas de las quebradas Lizama y Caño Muerto y del río Sogamoso.

Casi 70 personas que habitan en las márgenes de los riachuelos han debido ser reubicadas de manera preventiva, mientras 1.235 mamíferos, aves y reptiles han sido rescatados de la contaminación, según Ecopetrol.

La ANLA está investigando la responsabilidad de la empresa en esta emergencia.

"@ANLA_Col procederá a imponer sanciones contundentes y ejemplarizantes a @ECOPETROL_SA por la no actualización de sus planes de contingencia; esta empresa es la responsable de la licencia ambiental y debe responder por su actuación", dijo Luis Murillo, ministro de Medio Ambiente, en su cuenta de Twitter.



